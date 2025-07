MotoGP | GP Brno Gara, Di Giannantonio: “Ci sono mancate le sensazioni delle ultime gare”

GP Repubblica Ceca Brno Pertamina Enduro VR46 2025 –

Weekend da dimenticare per il team VR46 a Brno che con Franco Morbidelli unfit, ha dovuto puntare tutto su Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano però non è riuscito a trovare le buone sensazioni delle ultime gare e molto onestamente ha ammesso che è sua la responsabilità. La pausa di tre settimane servirà per fare un reset e tornare competitivo già in Austria.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, GP Repubblica Ceca

“Il weekend è stato tosto in generale. Ci sono mancate le sensazioni delle ultime gare. È stato bello tornare a Brno, la pista è fantastica, ma non siamo riusciti a trovare il giusto modo di lavorare nella direzione che è la più rapida per essere veloce. Mi prendo tutte le responsabilità, devo essere più preciso con il team per dare feedback migliori. Dobbiamo riorganizzarci, concentrarci di nuovo e ripartire dall’Austria con le buone sensazioni delle ultime gare che abbiamo fatto”

