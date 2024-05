MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Mir: “Abbiamo fatto dei progressi in alcune aree”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso il Gran Premio di Catalunya a Barcellona in 15esima posizione.

Il numero 36 ha migliorato il suo miglior tempo sul giro di 0,7. Il giro più veloce in Q1 in 1’39.524 ha visto Mir partire 21° in griglia. Da qui, Mir ha progredito costantemente attraverso il gruppo nel corso dello Sprint di 12 giri fino a raggiungere il 15° posto alla bandiera a scacchi. Pur non potendo lottare per i punti nello Sprint, Mir si è accontentato delle informazioni raccolte per gli ingegneri HRC.

Dichiarazioni Joan Mir Preview GP Catalunya Barcellona Honda Repsol MotoGP 2024

“È stata una gara Sprint importante per le informazioni da fornire agli ingegneri, quindi sono felice che siamo riusciti a ottenere dei buoni dati. Abbiamo fatto dei progressi in alcune aree e dobbiamo continuare a lavorare in altre e su questo tracciato si vede davvero. Per domenica penso che ci sia ancora margine per migliorare domani e provare a lottare per i punti che saranno il nostro obiettivo. In questo momento, si tratta del futuro.”

4.7/5 - (42 votes)