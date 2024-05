MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Marini: “Oggi sono riuscito a finire molto più vicino al mio compagno di squadra”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya a Barcellona in sedicesima posizione.

Luca Marini è riuscito a tenere il passo del compagno di squadra per tutta la giornata di sabato, qualificandosi a meno di un decimo di secondo da Mir. L’adattamento del ritmo è continuato nello Sprint quando Marini è rimasto con il suo compagno di scuderia per la maggior parte della gara e ha concluso con poco più di 3,5 secondi indietro. Soddisfatto dei progressi fatti nelle ultime settimane, Marini punta a restare ancora con il compagno di squadra e spera di evitare incidenti nelle prime battute di gara.

Dichiarazioni Luca Marini GP Catalunya Barcellona Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi sono riuscito a finire molto più vicino al mio compagno di squadra, il che è positivo. Stiamo lavorando molto sulla moto per continuare a migliorare e penso che nei Test del Mugello abbiamo trovato qualcosa che qui funziona. E’ meglio guidare la moto ma possiamo continuare a lavorare per migliorare la prestazione generale. Non c’era molto grip in pista oggi, le condizioni erano molto difficili e penso che lo si sia visto in gara”.

4.7/5 - (42 votes)