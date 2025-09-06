MotoGP | GP Barcellona Sprint Race Bastianini: “Sono abbastanza contento”

GP Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025 – Buona Top 5 per Enea Bastianini nella Sprint Race del Gran Premio di Barcellona. Il pilota del team Tech3 ha dato vita ad una bella bagarre con i suoi compagni di marca, Pedro Acosta e Brad Binder, conclusa con un quinto posto che lo riscatta dopo le recenti gare difficili.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race Gp Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025

“Soddisfatto e ho fatto bagarre! Sono abbastanza contento della mia gara, a parte i primi giri dove non riuscivo a forzare sull’anteriore e ho avuto troppo freno motore. Alla fine ho cambiato mappa, sono riuscito a guidare meglio e sono tornato sotto. Quando lotti per il podio è meglio ma visto come sono andate le ultime gare era giusto portare la moto a casa e alla fine è andata bene”

Dichiarazioni Enea Bastianini su lotta con Pedro Acosta e Brad Binder

“Quando ho visto che mancavano sei giri e loro si scannavano, mi sono guardato il film e poi ho iniziato ad attaccare. Purtroppo ho fatto un errore alla 9 mentre stavo per attaccare Pedro ma è stata una bella battaglia, sono i miei compagni di squadra, guidano forte ed è stato molto bello. Forse potevo far qualcosa in più quando ero dietro a Pedro ho visto che faceva fatica e spinnava, io e Brad ne avevamo di più. Si può fare meglio ma ci manca qualcosa qui per lottare con gli altri con il grip così basso”

