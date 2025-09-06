MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Quartararo: “Mi godo questo podio”

GP Catalunya Barcellona Yamaha 2025 – Strepitoso secondo posto per Fabio Quartararo nella Sprint Race del Montmelò di Barcellona.

L’iridato 2021 della MotoGP, a sorpresa ha portato la sua Yamaha a battagliare per le primissime posizioni dopo una grande qualifica, chiusa al secondo posto.

Dopo una grande partenza, a lottato senza esclusione di colpi nei primissimi giri di gara e poi complice anche la caduta di Alex Marquez, ha visto la sua terza posizione diventare seconda.

Unico pilota Yamaha in pista, era già salito sul podio numerose volte a Barcellona. Una vittoria nel 2018 nella classe Moto2, seguita da un secondo posto nella classe regina nel 2019 e da vittorie in MotoGP nel 2020 e nel 2022. Ecco cosa ha detto il #20 della casa dei Tre Diapason.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race Gp Catalunya Barcellona Yamaha MotoGP 2025

“Non è facile spiegare come siamo stati competitivi. Preferisco pensare negativo e poi avere un risultato positivo. Anche se ieri era stata una giornata complicata, sapevo di avere il giro secco, sapevo che potevamo farlo. Poi come ritmo, è vero che ieri non eravamo al top, ma già questa mattina, era molto meglio e poi è proseguito anche in gara. Penso che il miglioramento sia dovuto alla pista che si gomma e a qualche aggiustamento di elettronica.”

Dichiarazioni Fabio Quartararo Obiettivo Gara “Lunga” Sprint Race Gp Catalunya Barcellona Yamaha MotoGP 2025

“Penso che domani sarà un pò più complicato, perchè correremo dopo la Moto3 e la Moto2, ci sarà meno grip, la gomma media ha meno grip e si dovranno fare il doppio dei giri. Alla fine le gomme sono calate tantissimo, ma già vedere che siamo riusciti a mettere negli ultimi giri una distanza su Di Giannantonio, è stato un sollievo. Mi godo già questo podio e poi vedremo cosa possiamo fare.”

