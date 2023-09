MotoGP | Gp Barcellona: Pedrosa sarà ancora tester per KTM

MotoGP GP Catalunya Barcellona KTM – Nel corso del weekend del Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, il team KTM ha annunciato il rinnovo del contratto come tester per Dani Pedrosa.

Pedrosa ha fornito feedback importanti che hanno aiutato KTM a progredire nelle loro ambizioni e competitività in MotoGP. Lo spagnolo è passato alla seconda fase della sua carriera dopo essersi ripreso da un intervento chirurgico alla clavicola nel 2019 e ha svolto un ruolo favorevole nella rapida evoluzione della moto da corsa in una delle principali protagoniste del Gran Premio.

Dichiarazioni Dani Pedrosa rinnovo tester KTM GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Molto felice e molto grato di continuare con KTM perché gli ultimi anni sono stati molto produttivi. Abbiamo fatto progressi graduali ma sempre positivi e i piloti si sono avvicinati sempre di più ai primi e hanno ottenuto buoni risultati. Cercheremo di continuare questo percorso con la moto perché sembra essere ancora più fondamentale adesso in MotoGP. Sono davvero felice di far parte della squadra e non vedo l’ora che arrivi Misano, anche se Jerez è stata davvero speciale per me con tutti i tifosi!”

