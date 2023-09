MotoGP | Gp Barcellona Qualifiche: Pole da record per Bagnaia poi tre Aprilia

MotoGP Gp Catalunya Montmelò Qualifiche – E’ di Francesco Bagnaia la pole position del Gran Premio di Catalunya classe MotoGP, undicesimo appuntamento della MotoGP 2023 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il #1 della Ducati l’ha ottenuta con il crono di 1:38.639, nuovo record del circuito catalano, un circuito dove “Pecco” non ha mai brillato (ultima pole in questo circuito nel 2012 nel Campionato spagnolo, ndr). Per il Campione in carica si tratta della 17esima pole in Top Class, 24esima in carriera.

In prima fila con lui due Aprilia, quella ufficiale di Aleix Espargarò, staccata di 0.104s e quella SAT di Miguel Oliveira, con il portoghese a soli 5 millesimi dallo spagnolo nonostante un sorpasso obbligato nel giro veloce a Marc Marquez.

Seconda fila per la seconda Aprilia ufficiale, quella di Maverick Vinales e per le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco.

Alex Marquez ha chiuso settimo e dividerà la terza fila con un redivivo Fabio Di Giannantonio (suo team-mate nel Team Gresini) e Brad Binder, KTM.

Qualifica difficile per Marco Bezzecchi che ha chiuso decimo con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team davanti al compagno di marca Enea Bastianini e a Marc Marquez, che dopo aver superato la Q1 insieme ad Oliveira ha chiuso 12esimo a 1.062s dalla vetta.

Non è riuscito a passare la Q1 Luca Marini che con la seconda Ducati del Mooney VR46 Racing Team partirà 18esimo, alle spalle delle Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

5/5 - (5 votes)