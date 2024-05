MotoGP | GP Barcellona Gara, Marini: “Oggi è stata la mia migliore gara come pilota Honda”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio di Catalunya a Barcellona in 17esima posizione.

Partito dalla retrovie, il pilota di Pesaro è stato autore di una buona prima parte di gara, che lo ha visto davanti al compagno di squadra per diversi giri. Nella seconda metà ha perso però il contatto chiudendo a 3 secondi da Mir.

Dichiarazioni Luca Marini GP Catalunya Barcellona Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi è stata la mia migliore gara come pilota Honda, mi sentivo molto forte alla partenza. Ero molto dietro Nakagami in scia e questo faceva aumentare la temperatura dell’anteriore. Sentivo più ritmo ma non sono riuscito a superarlo e, onestamente, stava guidando bene. Lo spin che abbiamo qui è sempre difficile per tutti i piloti, quindi non possiamo perdere la concentrazione ed essere intelligenti su dove lavorare. Penso che lo stiamo facendo perché la moto sta migliorando e mi sento meglio. C’è altro in arrivo.”

