MotoGP | GP Barcellona Gara, Mir: “Sapevamo che sarebbe stato difficile”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso il Gran Premio di Catalunya a Barcellona in 15esima posizione.

Il numero 36, partito dalle retrovie, è rimasto nelle posizioni di coda per tutta la gara confermando le difficoltà di un weekend che non ha ancora visto miglioramenti nella Honda.

Dichiarazioni Joan Mir GP Catalunya Barcellona Honda Repsol MotoGP 2024

“Un fine settimana difficile volge al termine, ma sapevamo che sarebbe stato così per noi su questa pista. Stiamo provando alcune cose qui questo fine settimana che ci aiuteranno molto in futuro, ma questo fine settimana è stato complicato. Sono fiducioso che saremo più forti nelle prossime gare e saremo in grado di tornare a fare ciò che stavamo facendo nella prima gara. Continuiamo a lavorare e a concentrarci sul lungo termine, il passo sta arrivando”.

