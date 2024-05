MotoGP | GP Barcellona Gara, Di Giannantonio: “Il podio è sempre più vicino”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio di Catalunya in quinta posizione.

Sesto sullo schieramento e in P11 dopo il via, Fabio riesce a non perdere il contatto con il gruppo davanti e impone nel finale di gara un ritmo davvero costante. Proprio nel corso dell’ultima tornata riesce a scalare la classifica fino alla Top5 e, dopo aver centrato la sesta Top10 in sei gare, sale a 62 punti (P9 ndr).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Sono davvero felice, stiamo facendo davvero bene e il podio è sempre più vicino. Peccato per i primi due giri, ho fatto fatica a prendere il ritmo e ho perso tante posizioni. Sono rimasto calmo, mi sono detto: cerca di guidare pulito senza usare troppo la gomma dietro. Ho gestito bene gli pneumatici nel complesso e, nel finale, sono riuscito a recuperare. È la prima Top5 dell’anno, siamo competitivi, il livello delle moto, sia quelle nuove che quelle dello scorso anno, è altissimo, abbiamo ancora molti aspetti su cui lavorare, ma sono contento e non vedo l’ora di arrivare al Mugello.”

