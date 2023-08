MotoGP | Gp Barcellona, Fabio di Giannantonio: “Possiamo fare il nostro miglior risultato quest’anno”

MotoGP GP Barcellona Montmelò Ducati Gresini – Fabio di Giannantonio arriva a Barcellona, dove domenica è in programma la dodicesima gara della MotoGP 2023, dopo un weekend non semplice in Austria e punta a rifarsi al Montmelò.

Diggia vuole centrare il risultato che ancora manca alla sua annata comunque positiva.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Preview GP Barcellona Montmelò MotoGP 2023

“A Barcellona lo scorso anno siamo andati molto forte e forse sarà la pista su cui possiamo fare il nostro miglior risultato quest’anno. Il feeling con la moto continua a crescere quindi sono sicuro che possiamo fare davvero bene. Poi Misano che dire…La gara di casa, tante aspettative, amici, pubblico e una sorpresa che non vedo l’ora di svelarvi!”