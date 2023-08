MotoGP | Gp Barcellona, Bagnaia: “Possiamo fare bene anche al Montmelò”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati – Francesco Bagnaia arriva al Montmelò di Barcellona (undicesima tappa della MotoGP 2023, ndr) con il morale alto.

Il pilota della Ducati è infatti reduce dalla doppietta austriaca e ora guida la classifica con ben 62 punti di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, il suo compagno di marca Jorge Martin.

Lo scorso anno fu vittima della carambola ad inizio gara e non concluse la corsa.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Sono contento di tornare a correre al Montmelò. Lo scorso anno avremmo potuto fare una bella gara, ma sono stato coinvolto in una caduta alla prima curva e costretto poi al ritiro. Dopo il fine settimana perfetto in Austria, abbiamo tutti i presupposti per poter fare bene anche qui: il feeling con la moto è ottimo e la mia squadra sta lavorando davvero bene dandomi sempre ciò che chiedo e mettendomi nelle condizioni di essere competitivo. Vediamo come sarà il meteo, ma in ogni caso siamo pronti ad affrontare il fine settimana in qualsiasi condizione.”

