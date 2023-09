MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Alex Marquez: “Ho fatto fatica oggi”

MotoGP GP Barcellona Montmelò Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, con il sesto tempo.

Marquez ha lavorato per gran parte della seconda sessione sul passo gara e solo negli ultimi 5 minuti si lancia in un paio di time attack che gli aprono le porte della sfida per la pole position di domani.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Barcellona Montmelò MotoGP 2023

“Ho fatto fatica oggi… L’obiettivo è stato raggiunto, ma è l’unica positiva di oggi dove non ho trovato il feeling che speravo. È un circuito che mi piace, ma oggi in moto non siamo divertiti. Fortunatamente siamo in Q2 e domattina potremo concentrarci proprio sulle sensazioni con la moto. Ad ogni modo oggi era il nostro planning di lavoro, adesso abbiamo bisogno di un passo in avanti per essere competitivi in qualifica e nella sprint”.