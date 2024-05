MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Espargarò: “Sto vivendo un mix di emozioni”

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Aprilia Racing – Aleix Espargarò non solo è stato il pilota più veloce del Day 1 di Barcellona, ma ha anche stabilito il nuovo record della pista catalana.

Il #41 dell’Aprilia, che ieri aveva annunciato il suo ritiro a fine stagione, sogna la vittoria dello scorso anno, quando vinse sia la Sprint Race che la gara “lunga” della domenica con la casa veneta che fece doppietta, piazzando in seconda posizione Maverick Vinales. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“E’ dall’inizio stagione della stagione che dico che sono tranquillo, perchè qualsiasi decisione avessi preso, sarebbe stata quella giusta. E’ molto bello finire la carriera divertendosi, lottando per le prime posizioni. Oggi quando ho visto il cronometro mi sono detto: ‘Mi sono divertito, mi mancherai Aprilia RS-GP’. Ho fatto al 100% la scelta giusta, sono un pilota privilegiato, guido la MotoGP, sono un referente di una cosa come Aprilia. Per fare questo devi essere sempre al 100% e ora sono al 95/98%, ci sono troppe gare, il calendario è stressante, ci sono piloti giovanissimi a cui lasciare spazio. Questo sarà un weekend molto bello, sto vivendo un mix di emozioni, corro senza pressione perchè sono un pilota già ritirato, che ha una bellissima moto e che viene pagato per correre fino a fine stagione. Questa pista mi piace, vado forte, la moto va forte, è un mix di cose, voglio godermi questo weekend.”

Foto: Valter Magatti

