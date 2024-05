MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Martin: “Giornata molto buona”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin dopo l’hat-trick di Le Mans, pole, vittoria sabato nella gara Sprint e domenica nella gara “lunga”, ha chiuso in sesta posizione il Day 1 di Barcellona.

“Martinator”, che era stato il più veloce della mattinata con il nuovo record della pista catalana, si è detto comunque soddisfatto, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“E’ stata una giornata molto buona, il passo è fantastico, abbiamo provato delle diverse mosse, anche grandi, in una pista dove solitamente soffriamo. Se c’è qualcuno che deve essere primo sono contento che sia Aleix (Espargarò, suo grande amico, che ieri ha annunciato il ritiro a fine stagione, ndr), è incredibile che si ritiri con questa velocità, complimenti a lui. Per quanto riguarda la nuova moto (GP 24) mi aiuta nella stabilità in frenata, ma non sento che gira meglio della GP 23.

