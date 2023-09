MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Marc Marquez: “Siamo lontani dai primi”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023 Repsol Honda – Continua il calvario della Honda e di Marc Marquez che anche nel Day 1 del Montmelò di Barcellona hanno chiuso nelle retrovie e staccatissimi dai primi.

L’otto volte iridato ha chiuso 19esimo (miglior pilota Honda, ndr) a 1.563s dalla vetta occupata dall’Aprilia del connazionale Aleix Espargarò.

Si preannunci quindi un weekend tutto in salita e sarà cruciale il test al Misano World Circuit Marco Simoncelli lunedì 11 settembre dopo la gara. Ecco cosa ha detto il pilota di Cervera.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Catalunya Barcellona

“Oggi bisognava concentrarsi su noi stessi, non mi sentivo male in moto. Al mattino ho commesso lo stesso errore commesso in Austria confrontando le novità e soprattutto a livello aerodinamico la moto cambia molto. Nel pomeriggio abbiamo lavorato sulla nostra base e sul nostro ritmo, mi sento bene, ma siamo lontani dai primi. Domani l’obiettivo è dare il massimo e continuare a lavorare.”

