MotoGP | GP Barcellona: Alex batte Marc, sul podio torna Bastianini: gli highlights [VIDEO]

Highlights MotoGP Barcellona – Tutto rimandato per Marc Marquez che aveva l’occasione di portarsi a casa il nono titolo iridato già a Misano se fosse arrivato con tre punti di vantaggio sul fratello. E invece, è stato proprio Alex Marquez a spezzare il suo dominio incontrastato. Il pilota Gresini Racing ha concluso quello che ha definito “il miglior weekend della mia carriera”, nonostante la caduta di ieri.

Marc chiude così secondo, davanti ad un ritrovato Enea Bastianini che era a digiuno di podi da 308 giorni. Quarto posto per la KTM di Pedro Acosta davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e all’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura.

Torna a sorridere Francesco Bagnaia con una super rimonta dal 21esimo posto al settimo con buone sensazioni date anche dal nuovo forcellone. Il pilota Ducati, ha preceduto un ottimo Luca Marini su Honda, con la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira e l’Aprilia di Jorge Martin a chiudere la Top 10.



