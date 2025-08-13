MotoGP | GP Austria, Martin: “Più pronto rispetto a Brno”

GP Austria Red Bull Ring Aprilia Racing MotoGP 2025 – Dopo il rientro di Brno, avvenuto a tre mesi di distanza dall’ultimo infortunio, Jorge Martin è pronto a tornare in sella alla sua Aprilia RS-GP25.

Il Campione in carica della MotoGP dopo il buon weekend di Brno e la pace fatta con Aprilia, non vede l’ora di tornare in pista per cercare di tornare vicino alla vetta. Dopo il settimo posto di Brno, l’obiettivo è migliorare, ecco cosa ha detto “Martinator”.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview Gp Austria Red Bull Ring Aprilia MotoGP 2025

“Ho molta voglia di arrivare in Austria, non vedo l’ora di tornare in sella all’Aprilia. Quest’estate ho lavorato molto ed è stata molto intensa, penso di essere ancora più pronto rispetto a Brno. Adesso l’obiettivo è continuare a migliorare insieme al team e continuare a conoscersi, perché c’è ancora una stagione lunga davanti. Cercheremo di continuare a crescere insieme per portare risultati il prima possibile.”

