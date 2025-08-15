MotoGP | GP Austria Day 1, Morbidelli: “Bisognerà fare una grande qualifica”

GP Austria Red Bull Ring VR46 2025 Alti e bassi nel team Pertamina Enduro VR46 al termine del turno di Prove del Gran Premio d’Austria. Franco Morbidelli, reduce dall’infortunio alla spalla, ha ottenuto il settimo tempo, garantendosi l’accesso in Q2. Giornata più complicata per Fabio Di Giannantonio, che dovrà passare dal Q1, avendo ottenuto solo il quindicesimo tempo.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Prove GP Austria

“È bello tornare! È stata una giornata di ritorno positiva. Questa mattina ho capito subito che la spalla non mi dava alcun problema, significa che abbiamo fatto un grandissimo lavoro durante la pausa e sono molto contento. Nelle FP1 abbiamo iniziato subito a lavorare per migliorare le sensazioni sulla Ducati. A poco a poco abbiamo migliorato e oggi pomeriggio siamo andati molto forte con le gomme in modalità gara. Speravo meglio nel time attack, ma vediamo di migliorare per domani. Bisognerà fare una grande qualifica. La posizione di partenza è cruciale e sarà importante cercare di stare davanti”

Fabio Di Giannantonio, Prove GP Austria

“Speravo di ripartire meglio, abbiamo fatto un po’ di modifiche che sono andate nella direzione giusta. Purtroppo non sono bastate per entrare in Q2. Nelle Prove, stavo facendo un bel giro nel primo tentativo di time attack, ma mi è partita dietro e sono andato fuori. Nel secondo, ho trovato tanto traffico e non sono riuscito a completare un giro veloce. Rimaniamo con un po’ di amaro in bocca, perché sarei potuto entrare in Q2 già nel primo tentativo. Stiamo faticando un po’, ma ci stiamo avvicinando. Continuiamo a lavorare e domani proviamo a recuperare per avvicinarci sempre di più alla vetta”