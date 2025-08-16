MotoGP | GP Austria 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP

11:30 🏁 BANDIERA A SCACCHI! M.Marquez rientra in pista ma non si migliora e resta quarto. E la Pole Position va a Marco Bezzecchi! A.Marquez secondo davanti a Bagnaia. Quarto M.Marquez, a seguire: Bastianini, Aldeguer, Acosta, Morbidelli, R.Fernandez e Mir. Undicesimo Binder davanti a Zarco

11:29 Caduta di Fernandez, rider OK! A.Marquez resta secondo

11:27 Caduta di M.Marquez, rider OK!

11:25 Bezzecchi primo 1:28.060 davanti a Bagnaia e poco dopo è A.Marquez a mettersi secondo

11:23 Acosta resta senza benzina

11:22 TOP 10: M.Marquez, A.Marquez, Bagnaia, Acosta, Bezzecchi, Fernandez, Mir, Morbidelli, Aldeguer e Bastianini

11:20 M.Marquez primo in 1:28.220, secondo A.Marquez davanti a Bagnaia

11:19 Bezzecchi primo in 1:28.562, secondo Morbidelli davanti a Bagnaia. Caduta di Zarco, rider OK

11:15 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

11:13 Vinales dichiarato unfit

11:08 TOP 10: Bastianini, Bezzecchi, Marini, Martin, Di Giannantonio, Quartararo, Rins, Oliveira, Ogura e Miller

11:05 🏁 BANDIERA A SCACCHI! Bastianini e Bezzecchi passano in Q2

11:03 Bastianini passa al comando con 1:28.353 e Marini terzo

11:02 Quarto tempo per Quartararo

11:00 TOP 10: Bezzecchi, Martin, Bastianini, Di Giannantonio, Quartararo, Marini, Ogura, Rins, Oliveira e Miller

10:59 Bezzecchi al comando con 1:28.409 davanti a Martin

10:50 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

10:40 🏁 BANDIERA A SCACCHI! TOP 10: M.Marquez, Bagnaia, Acosta, Bezzecchi, A.Marquez, Marini, R.Fernandez, Di Giannantonio, Mir e Morbidelli

10:39 Caduta di Zarco, rider OK!

10:35 5 MINUTI AL TERMINE DELLE FP2

10:31 TOP 10: M.Marquez, Bagnaia, Bezzecchi, A.Marquez, Marini, Acosta, Di Giannantonio, Mir, Morbidelli e Quartararo

10:25 Caduta per Acosta, rider OK!

10:24 Bagnaia si porta in seconda posizione. TOP 10: M.Marquez, Bagnaia, Bezzecchi, A.Marquez, Acosta, Morbidelli, Quartararo, Martin, Bastianini e Aldeguer

10:20 In questo momento sono in corso le FP2 con Marc Marquez davanti a tutti, secondo Bezzecchi davanti ad A.Marquez

Diretta Qualifiche GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Red Bull Ring, dove, a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Austria! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Marc Marquez che aveva preceduto Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Quarto tempo per Alex Marquez, seguito da Raul Fernandez e Joan Mir.

Settimo tempo per Franco Morbidelli, che aveva chiuso davanti a Johann Zarco, Fermin Aldeguer e Brad Binder. Enea Bastianini, Luca Marini e Marco Bezzecchi saranno costretti a disputare la Q1.

Marc Marquez il più veloce delle Pre-Qualifiche GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

