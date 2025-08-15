MotoGP | GP Austria Day 1, Marini: “La moto ha fatto un passo avanti”

GP Austria Red Bull Ring Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini ha mancato di poco la qualifica diretta in Q2 nel Gran Premio d’Austria, 13esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Soddisfatto della sua prestazione complessiva, Marini affronterà con fiducia la Q1, visti i progressi della sua RC213V, soprattutto in ingresso curva. Molto bene il suo team-mate Joan Mir, che ha chiuso sesto.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Austria Red Bull Ring Honda Castrol MotoGP 2025

“La moto ha fatto un passo avanti, un primo passo in una buona direzione visto che abbiamo guadagnato un po’ all’ingresso in curva. L’aggiornamento con l’elettronica aiuta un po’ e puoi prendere ad esempio la curva 5 qui con il massimo dell’acceleratore più facilmente. È un peccato non essere riuscito a fare l’ultimo giro perché la nostra velocità era stata davvero buona e la Q1 è sempre una sessione difficile. Mi sento davvero bene con il posteriore medio e, qualunque cosa accada, so che possiamo guadagnare qualcosa nei long run. Come sempre, daremo il massimo e penso che possiamo essere in gioco anche lì.”

Dichiarazioni Joan Mir Day 1 GP Austria Red Bull Ring Honda Castrol MotoGP 2025

“Siamo riusciti a sfruttare alcuni aggiornamenti alla moto dopo l’estate, piccole cose che ci hanno aiutato a essere più costanti. Penso che possiamo essere vicini alla seconda fila se tutto va bene e oggi ho il feeling e la fiducia per riuscirci. Stamattina mi sentivo bene, il pomeriggio non è iniziato esattamente allo stesso modo e abbiamo dovuto modificare la moto. Con questa modifica siamo riusciti a fare il tempo sul giro che ci serviva, quindi devo ringraziare la squadra per il loro lavoro. Come sempre, c’è ancora molto da fare, ma è un buon modo per ricominciare la stagione.”

Foto: Valter Magatti

4.7/5 - (45 votes)