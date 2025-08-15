MotoGP | GP Austria Day 1, Fernandez: “Posso guidare con il mio stile”

GP Austria Trackhouse Racing MotoGP 2025 – Quinto tempo per Raul Fernandez nel turno di Prove del Gran Premio d’Austria. Il pilota del team Trackhouse Racing ha avuto un ottimo feeling con il nuovo pacchetto aerodinamico che gli ha permesso di assicurarsi l’accesso diretto in Q2.

Dichiarazioni Raul Fernandez Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“Per me è il test di Jerez è stato importante, oggi anche io sono rimasto sorpreso perché per me è una pista difficile. Sono molto contento, non è stato facile arrivare a questo punto, oggi è stata una giornata con tanto lavoro da fare perché abbiamo il nuovo pacchetto aerodinamico. Dalle FP1 a oggi abbiamo fatto uno step grande, inizio a capire il potenziale del pacchetto, sento che posso guidare con il mio stile di guida. Aprilia sta lavorando molto bene. Domani possiamo ripeterci nel time attack”

Foto: Valter Magatti