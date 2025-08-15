MotoGP

MotoGP | GP Austria Day 1, Bastianini: “La nuova carenatura mi piace”

Il #23 della KTM dovrà passare dalla "tagliola" della Q1

di Alessio Brunori15 Agosto, 2025
MotoGP | GP Austria Day 1, Bastianini: “La nuova carenatura mi piace”MotoGP | GP Austria Day 1, Bastianini: “La nuova carenatura mi piace”

GP Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini ha dimostrato subito un buon ritmo fin dalle prime battute della Free Practice 1 del Gran Premio d’Austria.

Il pilota riminese del Team KTM Tech3 ha chiuso le FP1 in decima posizione, appena dietro al compagno di marca Pedro Acosta, con soli 0.001 secondi a separarli.

Nelle pre-qualifiche ha migliorato il suo crono con un 1’28.866, ma è rimasto fuori dalla top 10 per soli 0.021s e dovrà quindi disputare le Q1. Ecco cosa ha detto il #23 del Team Tech3.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 Gp Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025

“Mi sono sentito veloce fin da subito questa mattina ed ero davvero vicino agli altri piloti, ma nel pomeriggio è stato un po’ più difficile. Lo sappiamo: quando le condizioni si fanno più calde, faccio più fatica a gestire l’anteriore della moto e mi manca un po’ di supporto davanti. Tuttavia, la nuova carenatura è piuttosto buona, mi piace, e sono soddisfatto degli aggiornamenti ricevuti questo weekend. Continuiamo a lavorare e vediamo come potremo essere sabato.”

Foto: Valter Magatti

3/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00035motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00029motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00038motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00004motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00015motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00031motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00009motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00003motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00011motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00028

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news