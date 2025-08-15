MotoGP | GP Austria Day 1, Bastianini: “La nuova carenatura mi piace”

GP Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini ha dimostrato subito un buon ritmo fin dalle prime battute della Free Practice 1 del Gran Premio d’Austria.

Il pilota riminese del Team KTM Tech3 ha chiuso le FP1 in decima posizione, appena dietro al compagno di marca Pedro Acosta, con soli 0.001 secondi a separarli.

Nelle pre-qualifiche ha migliorato il suo crono con un 1’28.866, ma è rimasto fuori dalla top 10 per soli 0.021s e dovrà quindi disputare le Q1. Ecco cosa ha detto il #23 del Team Tech3.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 Gp Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025

“Mi sono sentito veloce fin da subito questa mattina ed ero davvero vicino agli altri piloti, ma nel pomeriggio è stato un po’ più difficile. Lo sappiamo: quando le condizioni si fanno più calde, faccio più fatica a gestire l’anteriore della moto e mi manca un po’ di supporto davanti. Tuttavia, la nuova carenatura è piuttosto buona, mi piace, e sono soddisfatto degli aggiornamenti ricevuti questo weekend. Continuiamo a lavorare e vediamo come potremo essere sabato.”

Foto: Valter Magatti

