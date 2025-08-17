MotoGP | GP Austria Gara, Bastianini: “Mi sono divertito”

GP Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025 – Buona gara di Enea Bastianini al Red Bull Ring, teatro del Gran Premio d’Austria, 13esima tappa della MotoGP 2025.

La “Bestia” ha chiuso in quinta posizione, seconda miglior KTM, questo nonostante qualche errorino che gli ha fatto perdere tempo nelle prime fasi di gara. Ecco cosa ha detto il #23 del Team Tech3.

“Mi darei dal 7/8. Mi sono divertito, peccato l’inizio dove ho fatto un lungo e sono stato risucchiato dalla scia ma poi la gara è andata bene. Sono contento perché ho cercato di stravolgere la moto, ho cercato di adattarmi il più possibile. Non è finito il periodo di adattamento, ma quando mi vedo, mi riconosco. Sono passate solo due gare, ma sono venute bene perché sono stato lì davanti.”

Foto: Valter Magatti

