MotoGP | GP Austria 2024: le scelte Michelin per il Red Bull Ring

GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2024 – Il Motomondiale torna in pista e lo fa al Red Bull Ring, tracciato che domenica prossima ospiterà l’11esima tappa della MotoGP 2024, il Gran Premio d’Austria.

Il circuito di 4.318 mt è uno dei più impegnativi del calendario per gli pneumatici, è immerso in una conca pittoresca tra le montagne e le foreste della regione della Stiria. Per aumentare la sicurezza sul circuito soprattutto nella classe regina, sono state apportate alcune piccole modifiche al layout, e questo significa che la velocità massima sarà ridotta alla curva 2. Due curve a 90 gradi sono state aggiunte come parte di una veloce chicane per garantire una vera sfida che metterà alla prova le capacità dei piloti della MotoGP.

Con questa modifica ora ci sono tre curve a sinistra, ma le restanti sette curve a destra generano ancora enormi sollecitazioni e accumulo di calore che gli pneumatici dovranno sopportare durante i 28 giri della gara. Il più lungo dei tre rettilinei, che sono separati da un paio di curve a destra in salita, è di 626 mt e ci sono 65 mt di dislivello durante ogni giro.

Come nel 2023 Michelin Motorsport porterà in Austria pneumatici posteriori con una struttura rinforzata. Gli pneumatici anteriori, si stanno evolvendo verso mescole più dure per rispondere agli sviluppi tecnici e alle prestazioni dinamiche migliorate delle moto da Gran Premio.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2024

“Per noi la costanza delle prestazioni è un criterio fondamentale”, afferma Piero Taramasso, responsabile delle corse a due ruote di Michelin. “Quando troviamo qualcosa che funziona, ci atteniamo a esso nel tempo perché i piloti devono essere in grado di riprodurre costantemente le loro prestazioni. Questo è il caso degli pneumatici posteriori rinforzati, che hanno funzionato molto bene qui l’anno scorso e faranno altrettanto bene quest’anno. Tuttavia, quando analizziamo i dati che condividiamo con i nostri partner e quando esaminiamo la pista e le eventuali modifiche, apportiamo regolarmente delle modifiche. Dall’inizio della stagione, abbiamo visto chiaramente che i piloti hanno battuto molti record con l’aiuto dei nostri pneumatici, e questo significa anche che le loro moto hanno fatto progressi. Poiché Spielberg è un circuito ‘Stop and Go’ in cui i requisiti di trazione in uscita dalle curve sono molto elevati e dove la frenata è molto violenta, i piloti hanno una necessità crescente di caricare l’anteriore durante le fasi di frenata. Ecco perché abbiamo rivisto la nostra scelta dei tre tipi di mescola anteriore (Soft, Medium e Hard) e abbiamo deciso di aumentare la durezza. Siamo convinti che queste scelte tecniche forniranno maggiore facilità e controllo in tutte le situazioni, anche le più estreme.”

