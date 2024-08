MotoGP | Trackhouse ufficializza Ai Ogura

MotoGP Aprilia Trackhouse Racing – Il Team Trackhouse ha annunciato l’ingaggio di Ai Ogura, attuale pilota MT Helmets – MSI Moto2.

Il pilota giapponese attualmente al 2° posto in classifica con due vittorie ottenute finora in questa stagione, affiancherà il confermato Raul Fernandez in sella all’Aprilia RS-GP Factory.

Il paese natale di Ai Ogura, il Giappone, vanta una ricca storia nel Motorsport, e il suo percorso verso un posto nel Trackhouse MotoGP Team è una storia che inizia, come per molti giovani piloti giapponesi, con le pocket bike e poi le mini-moto. Nel caso di Ogura, il primo gradino per arrivare in MotoGP è stata la Asia Talent Cup, dove ha debuttato nel 2015, vincendo una gara già nella sua prima stagione. Dopo aver conquistato il 2º posto nella Asia Talent Cup nel 2016, si è trasferito in Europa nel 2017 e ha gareggiato per due stagioni nel FIM CEV Moto3 Junior World Championship. Nel 2018, ha debuttato nel Campionato del Mondo Moto3, completando due stagioni intere nella categoria e classificandosi 3º assoluto nel 2020. Passando all’ultimo passo prima della classe regina, è entrato nella classe Moto2 nel 2021, ha avuto la possibilità di vincere il campionato nel 2022 e attualmente è in lotta per il Titolo.

Dichiarazioni Ai Ogura Ingaggio Trackhouse MotoGP

“Prima di tutto, vorrei ringraziare tutte le persone che fanno parte di questo progetto e tutti coloro che mi hanno supportato. Ovviamente, questo è il sogno! L’ultimo passo da compiere. La MotoGP è il massimo livello che si possa raggiungere, quindi sono davvero felice di arrivarci. Sono molto contento di poter correre nella classe regina e non vedo l’ora di farlo insieme al Trackhouse Racing MotoGP Team. Vedo che il team è davvero competitivo e la moto è molto forte, e come pilota il mio compito è fare tutto il possibile con ciò che ho a disposizione. È sempre la stessa mentalità, ma sono molto felice di far parte di Trackhouse e di fare questo salto in MotoGP con loro, non vedo l’ora di iniziare il 2025. Ora devo concentrarmi sul Campionato del Mondo Moto2. Cercherò di concludere quest’anno nel miglior modo possibile e arrivare ben preparato per il 2025. Grazie a tutti e ci vediamo l’anno prossimo!”

Dichiarazioni Davide Brivio Team Principal Trackouse Ingaggio Ai Ogura MotoGP

“Benvenuto, siamo entusiasti di aver finalizzato l’opportunità di avviare un nuovo progetto con Ai (Ogura), uno dei piloti più talentuosi della Moto2. Apprezziamo il suo stile di guida, la sua resilienza durante le gare e riteniamo che abbia il potenziale per diventare un grande pilota in MotoGP. Mentre lavoreremo per sviluppare il Trackhouse Team come progetto MotoGP, ci impegneremo contemporaneamente a fornirgli strumenti per esprimere il suo talento e crescere il più possibile. Penso che con Raul (Fernandez), giovane ma esperto pilota, e Ai, come nuovo talento in crescita, Trackhouse abbia assicurato una line-up di piloti forte per il futuro. Ci aspetta un periodo emozionante, ma prima di tutto vogliamo concentrarci su ciò che stiamo facendo ora, sui nostri campionati e cercare di ottenere il miglior risultato possibile, prima di iniziare il nostro viaggio insieme.”

