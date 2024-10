MotoGP | GP Australia Sprint Race, Quartararo: “Giornata dura”

MotoGP GP Australia Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024, in undicesima posizione

Fabio Quartararo ha descritto la Sprint Race del GP d’Australia come una giornata difficile, sia in qualifica che in gara. Dopo una partenza promettente, si è trovato bloccato dietro Johann Zarco e Augusto Fernández, impedendogli di avanzare. Quartararo ha poi riscontrato problemi di grip che hanno complicato ulteriormente la sua prestazione. Nonostante le difficoltà, il pilota francese rimane determinato a migliorare e affrontare la gara di domani con il massimo impegno, cercando di trovare soluzioni positive

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

È stata una giornata dura, soprattutto in qualifica ma anche nella gara Sprint. La mia partenza è stata abbastanza buona, ma Johann e Augusto stavano chiudendo la linea, quindi non sono riuscito a sorpassare. Poi il grip era molto basso per noi e abbiamo faticato molto, ma ci stiamo lavorando e stiamo cercando di trovare qualcosa di positivo. Quindi, domani faremo di nuovo del nostro meglio.

