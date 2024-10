MotoGP | Gp Australia Sprint Race, Di Giannantonio: “La migliore Sprint dell’anno “

MotoGP GP Australia Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio chiude la Sprint del GP d’Australia al settimo posto. Dopo un’ottima rimonta, il pilota del VR46 Racing Team taglia il traguardo in P5, ma è costretto a cedere due posizioni per pressione irregolare degli pneumatici.

Scattato dalla 12esima casella della griglia e 14esimo dopo il primo giro, Fabio chiude in crescendo, grazie ad un ottimo ritmo, risalendo la classifica fino alla Top5. Con i punti di oggi è nono nella generale (137 punti ndr).

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Gp Australia MotoGP 2024

“Un’ottima Sprint, forse la migliore dell’anno fino ad oggi. Peccato solo per la penalizzazione finale, non ci voleva. Sono partito male, la moto si è impennata subito, poi sono riuscito a rimanere calmo e a risalire, pian piano, la classifica. È stato bello, divertente, ero davvero forte e veloce. Avevo belle sensazioni alla guida e ho fatto tanti sorpassi. Eravamo lì con il gruppo dei migliori. Per domani sono positivo: dobbiamo partire bene e gestire al meglio le gomme. I primi sono alla portata, dobbiamo fare una gara intelligente.”

