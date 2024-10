MotoGP | GP Australia Sprint Race, Rins: “Ho impiegato 5-6 giri per scaldare la gomma”

MotoGP GP Australia Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2024, in 13esima posizione.

Alex Rins ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto in qualifica e durante le prove del GP d’Australia, dove è riuscito a ottenere un buon tempo per entrare in Q2. Anche sul bagnato, le sue sensazioni erano positive. Tuttavia, durante la Sprint Race sono emersi problemi inaspettati: dopo una buona reazione al via, una leggera impennata e difficoltà a scaldare il pneumatico posteriore nei primi giri hanno compromesso la sua prestazione. Rins si aspetta una gara difficile domani, ma è determinato a dare il massimo per affrontare al meglio le sfide.

Dichiarazioni Alex Rins Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“In qualifica abbiamo fatto un buon lavoro, e ieri nelle prove abbiamo fatto un bel tempo sul giro per entrare in Q2. Stamattina, con il bagnato, non è andata poi così male. In qualifica ero abbastanza contento perché abbiamo fatto un buon tempo sul giro considerando le condizioni. Quindi, sembrava tutto a posto, ma poi si sono verificati dei problemi nella Sprint. Il mio tempo di reazione è stato buono, ma poi ho fatto un’impennata e ho impiegato 5-6 giri per scaldare la gomma posteriore. È stato difficile da gestire. Non ci aspettavamo i problemi che abbiamo incontrato nella Sprint, quindi prevediamo che la gara di domani sarà dura, ma faremo del nostro meglio.”

