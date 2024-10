MotoGP | GP Australia Sprint Race, Mir: “Ieri ero molto ottimista, oggi non avevo feeling”

MotoGP GP Australia Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024, in 13esima posizione.

Joan Mir ha espresso delusione dopo la Sprint Race del GP d’Australia, spiegando che la giornata non è andata come previsto. Nonostante l’ottimismo iniziale grazie al buon feeling con la moto nelle prove, le condizioni meteorologiche difficili, con vento e basse temperature, hanno compromesso le sue prestazioni. Un cambio di assetto non ha portato i risultati sperati, rendendo difficile spingere al massimo. Mir ha preferito giocare sul sicuro, raccogliendo dati per il team, e si è detto fiducioso per la gara di domani, dove condizioni migliori potrebbero permettergli di riscattarsi.

Dichiarazioni Joan Mir GP Australia Phillip Island Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi è stato uno di quei giorni in cui le cose non sono andate per il verso giusto per noi. Ieri ero molto ottimista per oggi perché il feeling con la moto era migliore di quanto ci aspettassimo, ma oggi con il vento e la bassa temperatura non sono riuscito ad avere lo stesso feeling. Abbiamo cambiato un po’ l’assetto e probabilmente questo non ci ha aiutato perché non sono riuscito a spingere. Quando le cose vanno così è meglio andare sul sicuro, raccogliere alcuni dati, riportare indietro la moto e me stesso e fare un debriefing con la squadra. Domani è un altro giorno, le condizioni sembrano migliori e come abbiamo visto, può succedere di tutto, quindi andiamo avanti come sempre”.

4.7/5 - (43 votes)