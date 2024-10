MotoGP | Gp Australia Sprint Race, Alex Marquez: “Già questa mattina non mi sono sentito comodo come ieri”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024.

Caduta a metà gara per Alex Marquez che non riporta conseguenze ma che accusa una mancanza di feeling con la moto inaspettata dopo il super venerdì di ieri. Domani un’altra occasione per rifarsi, seppur con un long lap penalty da scontare.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Già questa mattina non mi sono sentito comodo come ieri. Purtroppo qui è facile che cambino radicalmente le condizioni della pista e bisogna essere bravi ad adattarsi rapidamente. La caduta in sé non conta granché, conta più la mancanza di feeling che invece ieri era ottimo. Servirà un buon warmup anche se il long lap di domani inevitabilmente condizionerà la gara”.

