MotoGP | GP Australia Sprint Race, Marini: “Nonostante i problemi abbiamo ottenuto un buon risultato”

MotoGP GP Australia Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024, in decima posizione.

Luca Marini si è detto soddisfatto della sua qualifica al 13° posto nella Sprint Race del GP d’Australia, nonostante le difficili condizioni in pista. Tuttavia, ha ammesso che la gara è stata la sfida più complicata del weekend, con problemi di feeling e difficoltà a scaldare il pneumatico posteriore. Solo a metà gara è riuscito a trovare un ritmo migliore, ma ha sottolineato la necessità di migliorare la gestione della gomma morbida, che causa instabilità in curva. Nonostante tutto, Marini è contento del risultato ottenuto e punta a godersi di più la gara di domani.

Dichiarazioni Luca Marini GP Australia Phillip Island Honda Repsol MotoGP 2024

“Sono davvero contento di essermi qualificato 13°, è stata una situazione difficile e siamo riusciti a sfruttarla al meglio. La gara di oggi è stata la situazione più dura che abbiamo avuto in tutto il weekend; il mio feeling non era ottimo e ho avuto bisogno di troppi giri per scaldare il posteriore. A metà gara mi sono sentito meglio e ho iniziato a fare qualche progresso in più. Dobbiamo migliorare il nostro feeling con la morbida posteriore, al momento abbiamo molto movimento sul bordo della gomma. Anche così siamo riusciti a ottenere un buon risultato alla fine della Sprint, quindi godiamocelo di più domani!”

4.7/5 - (43 votes)