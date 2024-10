MotoGP | Gp Australia Sprint Race, Acosta: “Brutto incidente, domani decideremo se fare la gara”

MotoGP Gp Australia KTM GASGAS – Pedro Acosta non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024.

Dopo una giornata complicata durante la Sprint Race del GP d’Australia, Pedro Acosta ha commentato il suo incidente, rassicurando che, nonostante la caduta, non ha riportato danni gravi. Il pilota spagnolo ha spiegato come le difficili condizioni in pista, insieme alla mancanza di tempo per migliorare la moto a causa della perdita della FP1 e delle qualifiche, abbiano reso la gara particolarmente impegnativa. Partendo dalla quindicesima posizione, Acosta stava recuperando terreno quando una sfortunata caduta ha compromesso la sua prestazione. Ora il focus sarà sul riposo e sulla valutazione delle sue condizioni fisiche per decidere se correre nella gara lunga.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Giornata dura sull’isola, abbiamo avuto un brutto incidente, ma niente di troppo serio. Stasera dovremo riposare e vedere come mi sveglio prima di prendere una decisione per la gara. È difficile dire qualcosa. Non abbiamo avuto molto tempo di pista asciutta e penso che perdere la FP1 sia stato difficile per noi perché normalmente miglioriamo le cose e facciamo passi avanti nella sessione del venerdì pomeriggio. Abbiamo perso la Q2 ieri e anche stamattina, quindi la storia è diversa quando parti dalla P15. Stavamo recuperando progressivamente nella sprint, ma poi siamo sfortunatamente caduti.”

