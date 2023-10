MotoGP | Gp Australia Sprint Race, Marini: “Il buon senso ha avuto la meglio”

MotoGP GP Australia Phillip Island Mooney VR46 – Con l’annullamento della Sprint Race, Luca Marini lascia il Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, solo con il 12esimo posto ottenuto nella gara di sabato.

Come previsto le condizioni meteo hanno reso impossibile lo svolgimento della Sprint Race, adesso il pensiero è già rivolto alla Thailandia.

Dichiarazioni Luca Marini GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“In queste situazioni è sempre difficile prendere una decisione del genere per gli organizzatori, ma il buon senso ha avuto la meglio per la sicurezza di tutti. Dopo il warm up, devo dire che il grosso problema non era l’acqua in pista quanto il vento. La situazione era davvero pericolosa perché si rischia di venir spinti fuori dalla pista, alla prima curva, a 300/330 km/h. Credo sia stata la decisione giusta, gli organizzatori hanno fatto del loro meglio per procedere con il programma, ma la natura non si può controllare. Stamattina poi faceva davvero freddo, era quasi impossibile portare a temperatura le gomme, soprattutto sul lato destro. Peccato per tutti, in primis i tifosi, e pensiamo già alla Thailandia.”

