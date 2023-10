MotoGP | Gp Australia Sprint Race, Bastianini: “Oggi non era davvero possibile correre”

MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati – Enea Bastianini lascia il Gran Premio d’Australia con un po’ di amaro in bocca.

Dopo il decimo posto nella gara svolta sabato, puntava a fare meglio in occasione della Sprint Race, ma le condizioni meteo ne hanno reso impossibile lo svolgimento.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Purtroppo oggi non era davvero possibile correre. Nel warm-up di questa mattina le condizioni non erano così male, ma sul finale della sessione la situazione è diventata critica e poi, nel primo pomeriggio, il vento è addirittura raddoppiato. Quindi dobbiamo rimandare tutto al prossimo appuntamento in Tailandia”.

