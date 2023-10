MotoGP | Gp Australia Sprint Race, Bagnaia: “Eravamo pronti a lottare per la vittoria”

MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati – Con l’annullamento della Sprint Race del Gran Premio d’Australia a causa del maltempo, Francesco Bagnaia lascia ufficialmente Phillip Island con un incremento del divario in classifica con Jorge Martin.

Il secondo posto in nella gara di, svolta sabato, ha infatti portato il vantaggio in classifica a 27 punti dallo spagnolo.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Mi spiace molto non poter disputare una gara, perché rappresenta sempre un’occasione mancata. Sfortunatamente questa mattina nel warm up avevamo avuto un piccolo problema di setup e non ero riuscito a spingere come volevo, ma per la Sprint lo avevamo risolto ed eravamo pronti a lottare per la vittoria. In ogni caso sono contento che sia stata presa questa decisione perché le condizioni oggi erano davvero pericolose. Nel warm up la situazione era già abbastanza critica. In Moto3 hanno tagliato il traguardo in 18 piloti ed erano tutti al limite. In generale è stato un buon fine settimana perché abbiamo guadagnato altri punti importanti. Ora ci prepareremo per la prossima gara in Tailandia voglio essere veloce già dal venerdì.”

