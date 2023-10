MotoGP | Gp Australia: Gara Sprint cancellata causa condizioni meteo

MotoGP Gp Australia Phillip Island Sprint Race – Il meteo è stato grande protagonista della domenica di Phillip Island.

La gara della classe Moto3 è stata l’unica disputata regolarmente, mentre quella della classe Moto2 è stata interrotta dopo nove giri con punteggio dimezzato e la gara Sprint della MotoGP è stata annullata.

Oltre alla pioggia è stato il forte il vento a far si che la gara venisse annullata. Ricordiamo che la gara “lunga” era stata anticipata al sabato proprio perchè le previsioni meteo erano molto pessimistiche.

Ieri la gara “lunga” era stata vinta da Johann Zarco (prima vittoria in Top Class) e sul podio erano saliti Pecco Bagnaia e Fabio di Giannantonio, mentre Jorge Martin che aveva scelto la gomma posteriore soft era stato in testa fino a poche curve dalla fine, chiudendo poi quinto a causa del deterioramento del pneumatico posteriore.

