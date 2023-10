MotoGP | Gp Australia Day 1, Bastianini: “Siamo migliorati”

MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, con l’ottavo tempo.

Bastianini, rientrato la scorsa settimana dopo l’infortunio di Barcellona, ha compiuto ulteriori progressi con la sua Desmosedici GP, conquistando l’accesso diretto alla Q2 grazie all’ottavo miglior tempo in 1:28.453 ottenuto al 21esimo dei 23 giri compiuti questo pomeriggio.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Siamo migliorati un po’ rispetto a questa mattina e in generale è stato un buon venerdì. All’inizio con la gomma media nuova non avevo un buon feeling, ma dopo essere entrata in temperatura ha cominciato a lavorare meglio. Il mio primo time attack non è andato benissimo perché ancora non avevo fiducia con la soft, mentre invece nel secondo tentativo sono riuscito a segnare un buon tempo. Domani dovremo già affrontare il GP a causa del brutto tempo previsto per domenica. Credo di non essere ancora del tutto pronto, perciò non so che gara aspettarmi, anche se siamo veloci. Dobbiamo migliorare nel secondo settore dove sono più lento rispetto agli altri piloti Ducati. Speriamo di riuscire a risolvere soprattutto questo aspetto domani mattina”.

