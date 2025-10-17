MotoGP | GP Australia Day 1, Bezzecchi: “Abbiamo fatto un buon lavoro”

GP Australia Phillip Island Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi chiude al comando il venerdì di Phillip Island, firmando il miglior tempo nelle pre-qualifiche nonostante una condizione fisica non ottimale.

Sulla penalità ricevuta per aver tamponato Marc Marquez in Indonesia, mandandolo all’ospedale con la frattura della scapola destra, Bezzecchi non cerca scuse: “È giusta, purtroppo per me. Bisogna accettarla e farla, inutile lamentarsi”.

Il lavoro svolto con il team lo rende fiducioso per sabato, mentre sul fronte gomme resta il dubbio tra prestazione e durata per la soft.

Anche le partenze sono sotto osservazione dopo l’errore di domenica scorsa, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2025

“È stata una giornata buona, e domani sarà ancora più importante. La penalità? È lì, bisogna accettarla e farla, inutile lamentarsi. È giusta, purtroppo per me. Abbiamo fatto un buon lavoro e siamo positivi per domani. Fisicamente pensavo di stare meglio: oggi sono abbastanza ‘piegato’, la schiena mi fa male, ma in moto tengo botta. Prenderò degli antidolorifici, ma speravo di stare meglio. Per quanto riguarda le gomme, c’è sempre il timore di finire come nel 2023 con la soft, quando Martin era scappato e poi negli ultimi 4-5 giri lo hanno ripreso e passato tutti. Ma quest’anno stiamo andando più forte, le moto sono migliorate e l’asfalto è nuovo. La soft potrebbe essere un’opzione. Sulle partenze, domenica scorsa la moto era perfetta, ma io sono arrivato tardi in griglia, mi sono spostato sulla sinistra dove la pista era sporca e poi sono stato troppo lento e sono partito leggermente dopo. La moto però era davvero perfetta.”

