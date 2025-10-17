MotoGP | GP Australia Day 1, Fernandez: “Obiettivo prima fila”

GP Australia Phillip Island Aprilia Trackhouse MotoGP 2025 – Raul Fernandez conferma il suo momento positivo e conquista un brillante secondo posto nelle pre-qualifiche di Phillip Island, alle spalle di un imprendibile Marco Bezzecchi.

Il pilota del team Aprilia Trackhouse ha mostrato grande velocità nelle curve rapide e ha sottolineato i progressi fatti dopo i test di Misano: “Abbiamo trovato qualcosa che ci ha aiutato anche in Giappone e a Mandalika”.

Soddisfatto del lavoro con il suo team: “Con Davide e Fabiano stiamo facendo un lavoro incredibile”, Fernandez punta ora alla prima fila anche in qualifica, consapevole che c’è ancora margine di miglioramento nel T4. “Domani voglio lottare con Marco (Bezzecchi), ha dichiarato con determinazione. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Raul Fernandez Day 1 GP Australia Phillip Island Aprilia Trackhouse MotoGP 2025

“Nelle curve veloci siamo davvero forti, mi sento molto bene in quelle condizioni. Dobbiamo però capire cosa ha fatto Marco (Bezzecchi), perché ha svolto un lavoro incredibile oggi. Nei primi due settori siamo messi bene, ma in T4 dobbiamo ancora trovare qualcosa. L’obiettivo per domani è lottare con Marco per una posizione in prima fila. Dopo il test di Misano abbiamo trovato qualcosa che ci ha aiutato, e lo abbiamo confermato anche in Giappone e a Mandalika, dove siamo stati competitivi. Quest’anno mi sto trovando molto bene con Davide (Brivio, Team Manager del Trackhouse MotoGP Team, ndr), c’è grande sintonia. Anche con Fabiano (Sterlacchini, Direttore Tecnico Aprilia, ndr) stiamo facendo un lavoro incredibile: mi sta aiutando tanto a crescere. Ala in meno? (lo scorso anno corse senza un’ala, ndr) non si può fare, ormai con l’aerodinamica che abbiamo, c’è meno wheeling, ma non possiamo più tornare indietro.”

