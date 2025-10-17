MotoGP | GP Australia Day 1, Alex Marquez: “Buona giornata”

GP Australia Phillip Island Gresini Racing 2025 – Sessione di prove solida per Alex Marquez che con il quinto tempo si è aggiudicato il passaggio diretto in Q2. Turno più complicato per Fermin Aldeguer che ha mancato la Top 10 di un soffio e quindi dovrà passare per il Q1.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 Gp Australia Phillip Island Gresini Racing 2025

“Buona giornata, siamo stati sempre sul pezzo, sempre, o quasi, nelle posizioni di testa. Abbiamo lavorato su tanti fronti, abbiamo già trovato qualche problemino con la gomma morbida posteriore. Sarà interessante capire come possiamo migliorare sul giro secco, anche se come ritmo non siamo messi male”

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Day 1 Gp Australia Phillip Island Gresini Racing 2025

“Siamo soddisfatti, nonostante la Q2 ci sia scappata per 5 millesimi. Forse mi aspettavo un feeling diverso, ma non è andata malissimo. Abbiamo perso un po’ di tempo con una modifica di setup che non mi ha convinto, ma abbiamo recuperato. È un circuito che mi piace tantissimo, e punto a divertirmi anche nei prossimi giorni”

