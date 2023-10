MotoGP | Gp Australia Day 1, Aleix Espargarò: “La pista quest’anno ha molti avvallamenti”

GP Australia Phillip Island MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso le prove del Gran Premio d’Australia a Phillip Island, 16esima tappa della MotoGP 2023, con il nono tempo.

La prestazione di Aleix va oltre al nono posto finale, giunto dopo un time attack non perfetto. Il pilota spagnolo ha infatti concentrato il lavoro sulla configurazione gara, con gomma media posteriore. Trovando un ritmo interessante ma, in maniera speculare al compagno di squadra, perdendo qualche decimo nell’ultimo settore.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“La pista quest’anno ha molti avvallamenti e perdo tempo soprattutto nell’ultima curva. Nel resto del circuito mi sento a posto, oggi abbiamo lavorato tanto e bene con la gomma media e sono molto contento del mio passo. Sulla decisione di fare la gara al sabato: sono d’accordo, mi pare una scelta giusta, per il campionato, per i punti in palio, per gli appassionati. Poi, se domenica ci saranno le condizioni, fosse anche con pioggia o vento, faremo la Sprint”.

