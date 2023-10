Moto3 | Gp Australia Prove 3: Sasaki si aggiudica l’ultimo turno

Moto3 GP Australia Phillip Island Prove 3 – Ayumu Sasaki cntra il miglior tempo nel terzo turno di libere del Gran Premio d’Australia classe Moto3 (16esima tappa del Motomondiale 2023 in programma a Phillip Island).

Il pilota del team IntactGP ha fermato il crono in 1:36.403 precedendo la KTM di Deniz Oncu per 134 millesimi e Joel Kelso (PruestelGp) per 163 millesimi.

Quarto tempo per Adrian Fernandez (Leopard) che precede David Munoz (BOE) e Kaito Toba (Sic58 Squadra Corse).

Colin Veijer (IntactGP), autore di una scivolata fortunatamente senza conseguenze a fine turno, ha chiuso con il settimo tempo davanti a David Alonso (GASGAS) e Jaume Masia (Leopard). Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) completa la top ten.

Matteo Bertelle (Snipers), grazie al 13esimo tempo, centra l’accesso diretto alla Q2, mentre Filippo Farioli (KTM Tech3) e Nicola Carraro (Snipers) dovranno affrontare la tagliola della Q1.

