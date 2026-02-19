SBK | Brembo diventa innovation partner del mondiale Superbike

Brembo, azienda leader negli impianti frenanti, insieme alle sospensioni Öhlins e ai cerchi Marchesini, diventa Innovation Partner del Motul FIM Superbike World Championship.

Considerato uno dei principali campionati motociclistici al mondo, il WorldSBK rappresenta il Motorsport puro, dove moto derivate dalla produzione vengono portate al limite dai migliori piloti al mondo.

In questo contesto, la performance è un fattore decisivo: incide sui tempi sul giro, sui sorpassi e sulla costanza di rendimento. Questo campionato diventa così una piattaforma di grande valore per Brembo, la cui storia nel Racing è profondamente legata all’innovazione tecnologica.

Questa partnership va ben oltre un semplice accordo commerciale. Brembo e WorldSBK condividono la stessa ambizione: offrire maggiore stabilità, costanza e durabilità, affinché le innovazioni sviluppate nel contesto estremamente impegnativo delle competizioni possano migliorare concretamente l’esperienza di guida quotidiana dei motociclisti.

Dichiarazioni Mauro Piccoli, Chief Marketing Officer Brembo

“Il Racing è da sempre parte dell’identità di Brembo. Collaborare con WorldSBK significa rafforzare una passione condivisa per la velocità, il controllo e l’eccellenza. Qui, ogni frenata è decisiva e ogni dettaglio contribuisce a dare forma alle tecnologie del futuro. Siamo entusiasti di lavorare con WorldSBK per continuare a ispirare piloti e appassionati offrendo soluzioni innovative e ai massimi livelli.”

Dichiarazioni Gregorio Lavilla, Executive Director WorldSBK

“Il WorldSBK rappresenta il legame più diretto tra il mondo delle competizioni e la strada. Accogliere Brembo come Innovation Partner significa rafforzare la rilevanza tecnica del Campionato e sottolineare come le innovazioni nate in pista continuino a plasmare il futuro delle motociclette di serie.”

4.7/5 - (44 votes)