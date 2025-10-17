MotoGP | Ducati pensa a Bulega come sostituto di Marc Marquez

Ducati MotoGP 2025 – Ducati sta pensando a Nicolò Bulega come sostituto di Marc Marquez nel Gran Premio del Portogallo.

Il nove volte iridato è stato operato alla scapola destra dopo essere stato tamponato da Marco Bezzecchi durante il Gran Premio d’Indonesia e sarà assente almeno fino a Valencia, ma rischia di saltare anche l’ultima gara della stagione, rientrando solo nel 2026.

Bulega che in questo weekend è a Jerez per l’ultima gara della Superbike (con ancora residue speranze di vincere il Titolo, ndr), potrebbe quindi salire in sella alla Ducati Desmosedici GP 25, moto che non ha mai guidato.

Proprio per questo nel caso in cui la decisione venisse confermata, potrebbe fare una giornata di test proprio a Jerez. Ricordiamo che Bulega insieme a Michele Pirro (tester Ducati, ndr) svilupperà la Desmosedici GP 27, moto che sarà completamente diversa dalle attuali visto il cambio di regolamenti.

Riduzione della cilindrata a 850cc, niente abbassatori, aerodinamica ridotta e pneumatici Pirelli, ma anche novità sulla benzina. Nel video sopra riportato l’intervista al Direttore Sportivo di Ducati Corse, Mauro Grassilli.

Dichiarazioni Mauro Grassilli D.S. Ducati Corse su Marc Marquez e Nicolò Bulega

“Non è impossibile che Marc (Marqeuz) possa correre a Valencia, vediamo come prosegue la riabilitazione”. E intanto a Portimao Borgo Panigale sta valutando l’ipotesi Nicolò Bulega: “Però non conosce moto e gomme, servirebbe fargliela provare prima”.





3.9/5 - (21 votes)