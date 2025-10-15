MotoGP | GP Australia, Bagnaia: “Phillip Island circuito spettacolare”

GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia dopo la debacle del weekend indonesiano di Mandalika, arriva a Phillip Island con l’intenzione di tornare ad essere competitivo.

Il tre volte iridato della Ducati non ha mai vinto sul circuito australiano, ma vanta comunque tre podi consecutivi. Terzo nel 2024, secondo nel 2023 e ancora terzo nel 2022.

Inoltre a Phillip Island la Ducati ha trionfato per ben 6 volte nella sua storia. Stoner ha fatto filotto tra il 2007 e 2010 centrando 4 vittorie consecutive sul suo circuito di casa. A seguire, Zarco nel 2023, dopo un digiuno lungo 13 anni, e Marc Marquez nel 2024.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2025

“Phillip Island è un circuito spettacolare, lascia senza fiato soprattutto in sella ad una moto performante come la MotoGP. È davvero bello e da gusto! Negli ultimi anni sono sempre stato veloce e costante qui, anche se la vittoria mi è sfuggita. Arriviamo a questa gara dopo un weekend complicato, stiamo lavorando sodo per capire esattamente cosa è successo a Mandalika. L’obiettivo è tornare ad avvicinarci alle stesse sensazioni che avevamo in pista a Motegi.”

