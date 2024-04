MotoGP | GP Austin Sprint Race, Acosta: “È stato un sabato molto bello per noi”

MotoGP KTM Tech3 – Il rookie Pedro Acosta ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, in quarta posizione.

Il giovane pilota ha celebrato il successo ottenuto nelle qualifiche, che lo ha portato a conquistare un posto in prima fila sullo schieramento di partenza. Acosta ha riconosciuto l’importanza di posizionarsi bene all’inizio della gara, soprattutto considerando la difficoltà dei sorpassi in determinati tratti del circuito. Nella Sprint Race, Acosta ha fatto una partenza solida e ha mantenuto un ritmo competitivo, il che lo ha reso felice della sua prestazione complessiva. Tuttavia, il pilota ha anche sottolineato che c’è ancora molto da imparare, in particolare riguardo alla gestione delle gomme e alla strategia di gara. Nonostante ciò, Acosta ha mostrato fiducia nel team nel risolvere eventuali problemi emersi durante la giornata e ha elogiato le prestazioni della sua moto.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Austin MotoGP 2024

“È stato un sabato molto bello per noi. In qualifica siamo riusciti a fare un bel giro veloce portandoci in prima fila. Se parti un po’ indietro, i sorpassi possono essere davvero complicati qui in T1, T11 e T12. Nello Sprint abbiamo fatto una bella partenza, con un buon ritmo, quindi sono felice per questo. Stiamo ancora imparando, quindi dobbiamo mettere a punto la nostra gestione delle gomme in generale per capire come dobbiamo iniziare la gara , e quando sarà il momento di spingere un po’ di più nello sprint Abbiamo già individuato i problemi da risolvere per domani, ma nel complesso la moto oggi è stata fantastica”