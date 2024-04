MotoGP | Gp Austin Sprint Race, Aleix Espargarò: “Mi trovo in difficoltà soprattutto nelle frenate”

MotoGP Gp Austin Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, in quinta posizione.

Aleix Espargaró, in partenza dalla settima posizione, ha lottato insieme al gruppo durante i primi giri della corsa. Autore di diversi sorpassi decisi, ha tagliato il traguardo in quinta posizione, mostrando un buon passo gara.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gp Austin MotoGP 2024

“Mi trovo in difficoltà soprattutto nelle frenate stop and go, ma sono comunque soddisfatto della mia performance e del risultato, specialmente considerando che questo è uno dei peggiori circuiti per me. Sono molto felice per Aprilia e per Maverick, questa vittoria dimostra che la moto sta migliorando tantissimo”.

