MotoGP | GP Austin Sprint Race, Bastianini: “Pensavo di poter lottare per il podio, ma mi è mancato il grip”

GP Austin MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, in sesta posizione.

Bastianini è stato autore di un buon scatto al via, uscendo dalla prima curva in quarta posizione. Il pilota con il numero #23, pur perdendo terreno dal gruppo di testa, si è mantenuto quarto fino a metà gara. Nel finale, Enea ha perso poi terreno e scendendo fino al settimo posto, riuscendo però ad avere la meglio su Miller, arrivando sesto al traguardo.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Austin MotoGP 2024

“È stata una gara difficile. Pensavo di poter lottare per il podio, ma mi è mancato il grip al posteriore: ho perso terreno dai primi sin da subito, per poi perdere ulteriori posizioni. Fortunatamente poi la situazione si è stabilizzata e sono riuscito a superare Jack (Miller) nel finale e chiudere sesto. È un problema che non avevamo riscontrato in precedenza questo weekend quindi dovremo guardare i dati insieme alla squadra per capire che è successo. Ho sempre avuto un ritmo da podio e questo è l’obiettivo per la gara di domani, quindi resto positivo”.

