MotoGP | GP Austin: livrea speciale per il VR46 Racing Team

Il VR46 Racing Team, squadra di Valentino Rossi, ha svelato all’Edge di Hudson Yards a New York (uno dei grattacieli più prestigiosi di New York City) la livrea che Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli utilizzeranno durante il Gran Premio delle Americhe. E’ la prima volta che una MotoGP viene svelata nella Grande Mela.

La giornata unica per la squadra di Tavullia rappresenta anche un evento storico: per la prima volta in assoluto, una MotoGP viene presentata nella “Grande Mela”, proprio su una delle più alte sommità della metropoli americana. Inoltre, per entrare pienamente nello spirito statunitense, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli presenzieranno alla partita NBA tra New York Knicks e New Orleans Pelicans.

La speciale livrea ideata e disegnata da Aldo Drudi (Drudi Performance) è la trasposizione in un quadro della storia del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, del suo fondatore Valentino Rossi e di Alessio “Uccio” Salucci, amico e guida del progetto.

I piloti sono al centro della scena e non mancano i simboli degli Stati Uniti, con la bandiera e la Torre di Austin in omaggio al Circuito delle Americhe.

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